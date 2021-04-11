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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تريزيجيه يتصدر تويتر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تريزيجيه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#تريزيجيه .. رباط صليبي لا حول ولا قوة إلا بالله ..قدر الله وماشاء فعل" و "‏اصابة ‎#تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي الف مليون سلامة ويرجع للملاعب بسرعة إن شاء الله".

 

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية، خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

 

وكتب تريزيجيه أمس، عبر حسابه على "إنستجرام": "أشكر كل الناس التي سألت علي، ولم أستطع الرد عليها".

 

وتابع: "الإصابة غير مطمئنة حتى الآن، وأسألكم الدعاء".

 

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.

تريزيجيه الدوري الإنجليزي ليفربول الرباط الصليبى محمود حسن تريزيجيه البريميرليج أستون فيلا

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