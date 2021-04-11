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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعبر عقبة كالياري بهدف ويواصل الابتعاد بالصدارة

صدى البلد

فاز فريق إنتر ميلان على نظيره كالياري بهدف دون رد،  في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف إنتر ميلان والمباراة الوحيد عن طريق  ماتيو دارميان، في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينار - فريج - باستون

خط الوسط: دارميان - سينسي - بروزفيتش - إريكسن - أشلي يونج.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو - ألكسيس سانشيز

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى النقطة 74 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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