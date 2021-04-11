تعيين محمد سليم أميناً عاماً لجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 679، بتعيين محمد أحمد محمد سليم في وظيفة أمين الجامعة بالمستوى الوظيفي (العالية) بجامعة بني سويف لمدة عام.



من جانبه، قدم الدكتور منصور حسن التهنئة إلى محمد سليم على ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصب أمين عام الجامعة، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد، كما وجه الشكر إلى خالد يسن الأمين العام السابق تقديراً لجهوده المبذولة خلال فترة عمله ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة.

جدير بالذكر، تولى محمد سليم العديد من المناصب الإدارية خلال عمله منها مدير مكتب أمين عام الجامعة، ومدير تنفيذي لمكتب رئيس الجامعة، ومدير المكتب الفني، ثم عمل أمين عام مساعد للجامعة لقطاع غرب النيل، كما قام بالإشراف على قطاع 320 فدان والمدن الجامعية، والإشراف على كلية الزراعة، ومكتب رئيس الجامعة، كما عمل عضواً في العديد من اللجان المهمة ومنها لجنة الموارد البشرية، ولجنة اشتراطات التعيين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ولجنة مراجعة ملفات الدراسات العليا وطلاب الشعب، ولجنة مراجعة الباب السادس الاستثماري، ولجنة السلامة والصحة المهنية، ولجنة المنشآت، ولجنة إنهاء تحرير عقود المؤقتين، ولجنة تجميع وتشكيل البيانات الخاصة بالمشروعات القومية، ولجان البت وفتح المظاريف بإدارة الموارد البشرية، كما تولى إنهاء الإجراءات الخاصة للعمل مع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، وملف تسكين العالقين المصريين بالخارج بالمدن الجامعية.

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من جانب آخر ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي "وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي" و "لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس "، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني النشار مدير وحدة إدارة المشروعات وأعضاء مجلسى الادارة، وأمين عام الجامعة.

ناقش الدكتور منصور خلال اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي عدد من الموضوعات منها استلام الجامعة اجهزة ربط ونقل المعلومات الخاصة بالاختبارات الالكترونية طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة التعليم العالي، واستعرض الاجتماع التقرير المقدم حول التدريب على أساسيات التحول الرقمي حيث تم تدريب 231 متدرب خلال الأربعة شهور السابقة، وجاري تدريب 153 متدرب كما يوجد على قائمة الانتظار 350 متدرب.

كما ناقش الاجتماع أيضا تشكيل لجنة فنية لتقييم مخرجات فريق عمل التعليم الإلكتروني وضخ دماء جديدة لفريق العمل، بالإضافة إلى اعتماد وتفعيل بروتوكول التعلم المدمج مع مركز اعداد المقررات الالكترونية.

وناقش الدكتور منصور في اجتماع شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.