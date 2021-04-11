طارق الجنايني يعلن عن دخوله عالم انتاج المحتوى الرقمي

أعلن المنتج طارق الجنايني ، عن دخوله عالم إنتاج المحتوى الرقمي.

الجنايني الذي قدم ومازال العديد من الأعمال الضخمة والكبيرة ، سينمائياً وتليفزيونياً ، وحتى في البرامج عبر شركته الخاصة ، والتي حققت نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا.

ومن هذه الأعمال فيلم سمير وشهير وبهير ، وبنات العم و العالمي، وبرامج منها الشقة والتجربة وSNL بالعربي ، ومسلسلات مثل نيران صديقة والعهد وأبو عمر المصري وعايزة أتجوز وريح المدام والبيوت أسرار ومملكة إبليس وشربات لوز وحكايات بنات والكثير من الأعمال الأخرى.

وستسعى الشركة لإنتاج أكبر قدر من المحتوى الصالح للعرض في المنصات الإلكترونية والقنوات التقليدية في الوقت نفسه.

