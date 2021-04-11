رئيس خارجية النواب لسفير بلجيكا الجديد: إنشاء جمعيات صداقة برلمانية مرهون بالمواقف من مصر

استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، سفير بلجيكا الجديد فرانسواز كورنيت، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العلاقات البرلمانية.

وأكد كريم درويش، أن إنشاء جمعيات الصداقة البرلمانية مرهون بالمواقف من مصر وأن اللجنة أوصت رئيس مجلس النواب بالنظر في عدم إنشاء جمعيات صداقة برلمانية إلا بعد مراجعة مواقف الدول وبرلماناتها من مصر.

ولفت درويش إلى أنه تقدم بهذه المبادرة أثناء اجتماعات مع اللجان المناظرة بالبرلمان العربي وتم اعتمادها بحيث يكون هناك موقف عربي موحد تجاه الدول ذات المواقف السلبية مع دول العالم العربى وقضاياه.

واختتم درويش: "ماضون في تعميق علاقاتنا وتعزيزها مع الشركاء والدول الصديقة بما يعود على بلادنا بالنفع ويعزز المصالح المشتركة ولكن وفق قاعدة المعاملة بالمثل والندية في العلاقات الدولية واحترام سيادات الدول وشئونها الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة.