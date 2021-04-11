عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصحة: افتتاح أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بـ حميات قنا بتكلفة 2 مليون جنيه خلال يومين

صدى البلد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصرف مكافأة شهر لجميع العاملين بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا،لجهودهم المبذولة في تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية لمرضى فيروس كورونا بالمستشفى.


جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،  والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، موجهة الشكر في هذا الصدد لجميع الأطقم الطبية والإدارية للعاملين بالمستشفى لحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بكل إخلاص في العمل، موجهة التحية لجميع أسر الفرق الطبية لما يبذله أبناؤهم من جهود في خدمة الوطن خلال مواجهة الجائحة.

 

من جانبهم، أعرب أعضاء الفريق الطبي  بالمستشفى عن سعادتهم بزيارات الوزيرة لهم قائلين: "زيارتك رسالة دعم تلهمنا الصبر وتحثنا على التفاني في العمل".


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى، حيث تفقدت التجهيزات النهائية بوحدة العناية المركزة، والتي سيتم افتتاح أعمال تطويرها خلال يومين بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 2 مليون جنيه، بطاقة 8 أسرة رعاية مركزة مما سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى.


وتابع "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على تفقد أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج العلمية في هذا الشأن.


وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت عددًا من النصائح مجددًا للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا خلال الاحتفالات بشهر  رمضان الكريم، أهمها الحفاظ على ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة، مؤكدة أن اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية والأعياد يساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.


من جانبه، أثنى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على جهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهًا لها الشكر لحرصها على الوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات ميدانيًا، مؤكدًا أن محافظة قنا تشهد طفرة كبيرة في المنظومة الصحية خلال الفترة الأخيرة.


ومن المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد  لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبالهم.

بفيروس كورونا الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مواجهة الجائحة العناية المركزة بروتوكولات العلاج المصابين بفيروس كورونا وحدة العناية المركزة

موضوعات متعلقة

30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى صدر قنا.. وتوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر

هيئة الدواء : نهدف لترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية

وزيرة الصحة تطمئن على توافر الأسرة بمستشفى عزل قفط .. وتؤكد: نسب الإشغال 60%

الصحة: تسجيل 800 حالة جديدة بـ فيروس كورونا.. و43 وفاة

هيئة الرعاية الصحية: نظام موحد للتكاليف بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في بورسعيد

اللجنة الطبية العليا: 186 شهادة وفاة بكورونا لأعضاء الفريق الطبى بينهم 112 طبيبا

«صحة القاهرة»: نجاح جراحة استئصال «كُلي مسرطنة» فى «عين شمس العام»

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى ملك الأردن بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة

الرئيس السيسي للعاهل الأردني في ذكرى تأسيس المملكة: مناسبة غالية وعزيزة على مصر

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

10 آلاف جنيه نصيب كل مواطن فى ديون الدولة

أول رد فعل من منتخب مصر بعد إصابة تريزيجيه بقطع فى الرباط الصليبي

أسعار ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2021 الشكل الجديد فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

الشطب أو إعادة المباراة.. ماذا ينتظر الترجي والمولودية بعد فضيحة التفويت

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

قرار عاجل لـ العاهل السعودي بشأن صلاة التراويح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد