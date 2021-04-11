بعد إصابته بالصليبي.. 6 جولات يغيب عنها تريزيجيه في تصفيات المونديال

تعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي.

ويغيب نجم أستون فيلا الإنجليزي عدة أشهر يخضع خلالها لإجراء عملية جراحية، إضافةً إلى فترة التأهيل.

ووفقًا لفترة الغياب لـ نجم أستون فيلا سوف يغيب عن المشاركة بصفوف منتخب مصر فى مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في قطر ٢٠٢٢.

وينشر “صدى البلد” مواجهات منتخب مصر المنتظر أن يغيب عنها تريزيجيه فى تصفيات المونديال.

مباريات يغيب عنها تريزيجيه

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

ونشر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، “ ستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب تريزيجيه:" الحمد لله حين نرضى بالقدر.. الحمد لله حين نفرح.. الحمد لله حين نحزن.. الحمد لله حين نمرض".

كان الإعلامي هاني حتحوت، أعلن منذ قليل، إصابة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب هاني حتحوت “ مقدم برنامج الماتش عبر قناة صدى البلد” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر”: تريزيجيه قطع في الرباط الصليبي.. للأسف، ربنا يشفيك وترجع بالسلامة.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في الدقيقة 77، أمام ليفربول، أمس السبت بعدما تدخل عليه أرنولد ظهير أيمن ليفربول، وظل النجم المصري في أرض الملعب يتلقى العلاج، ولكنه لم يستطع إكمال المباراة.

وقرر المدرب دين سميث إخراجه والدفع بجاكوب رامسي بدلاً منه في الدقيقة 82، وخرج تريزيجيه باكياً بسبب الإصابة التي تعرض لها وواساه محمد صلاح وخسر أستون فيلا أمام ليفربول، بهدفين مقابل هدف.