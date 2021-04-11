عميد آثار القاهرة : تدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس تجعل الطلاب يفتخرون بأجدادهم

علق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، على تدريس اللغة المصرية القديمة لطلاب المدارس.

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد، نؤيد تدريس اللغة المصرية القديمة لطلاب المدارس حتي يتعرفوا علي تاريخهم العريق ويفتخروا بأجدادهم ويدركون أن بعض مفردات اللغة المصرية القديمة مازالت مستخدمة حتى الآن في العامية المصرية.

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وأضاف "رجب"، أن تدريس اللغة المصرية القديمة يعكس أن الحضارة المصرية لازالت تعيش فينا وممتدة في حياتنا وتكويننا وجزء ومكون أساسي في الشخصية المصرية.

كما أثنى عميد الكلية، على قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتدريس اللغة المصرية القديمة خصوصا الهيروغليفي والهوية المصرية، فلا بد أن يعرف التلميذ الصغير أنه حفيد المصريين القدماء والملوك والفراعنة العظام أصحاب أقدم حضارة في التاريخ وأقدم وأفخم عمائر وأقدم علماء للفلك والطب والصيدلة والعلوم والفنون وأقدم جيش وبحرية نظامية، وأن مصر كانت تسود العالم في وقت كانت معظم الشعوب تعيش حياة بدائية وأن عليه أن يفخر ويعتز بأنه مصري بلد الحضارة والعلم والفن والتاريخ من قبل أن يسطر التاريخ.