عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة : تدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس تجعل الطلاب يفتخرون بأجدادهم

الدكتور أحمد رجب
الدكتور أحمد رجب - عميد كلية الاثار جامعة القاهرة

علق الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، على تدريس اللغة المصرية القديمة لطلاب المدارس.

 

وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد، نؤيد تدريس اللغة المصرية القديمة لطلاب المدارس حتي يتعرفوا علي تاريخهم العريق ويفتخروا بأجدادهم ويدركون أن بعض مفردات اللغة المصرية القديمة مازالت مستخدمة حتى الآن في العامية المصرية.

 

اقرأ أيضا: 

30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية للعلوم

 

وأضاف "رجب"، أن تدريس اللغة المصرية القديمة يعكس أن الحضارة المصرية لازالت تعيش فينا وممتدة في حياتنا وتكويننا وجزء ومكون أساسي في الشخصية المصرية.

 

كما أثنى عميد الكلية، على قرار   الدكتور طارق شوقي وزير التربية  والتعليم بتدريس اللغة المصرية القديمة خصوصا الهيروغليفي والهوية المصرية، فلا بد أن يعرف التلميذ الصغير أنه حفيد المصريين القدماء والملوك والفراعنة العظام أصحاب أقدم حضارة في التاريخ وأقدم وأفخم عمائر وأقدم علماء للفلك والطب والصيدلة والعلوم والفنون وأقدم جيش وبحرية نظامية، وأن مصر كانت تسود العالم في وقت كانت معظم الشعوب تعيش حياة بدائية وأن عليه أن يفخر ويعتز بأنه مصري بلد الحضارة والعلم والفن والتاريخ  من قبل أن يسطر التاريخ.

جامعة القاهرة كلية الاثار اللغة المصرية القديمة الحضارة المصرية التربية والتعليم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى ملك الأردن بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على تأسيس المملكة

الرئيس السيسي للعاهل الأردني في ذكرى تأسيس المملكة: مناسبة غالية وعزيزة على مصر

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

10 آلاف جنيه نصيب كل مواطن فى ديون الدولة

أول رد فعل من منتخب مصر بعد إصابة تريزيجيه بقطع فى الرباط الصليبي

أسعار ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2021 الشكل الجديد فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

بعد مرور عام على أزمة كورونا.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقق تحسناً في الميزان التجاري

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

الشطب أو إعادة المباراة.. ماذا ينتظر الترجي والمولودية بعد فضيحة التفويت

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

قرار عاجل لـ العاهل السعودي بشأن صلاة التراويح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد