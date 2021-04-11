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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش سبل التعاون مع «القومي للمرأة»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم، اجتماعاً مع أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.


وناقش محافظ كفر الشيخ، مع عضوات فرع المجلس القومي للمرأة سبل التعاون بين المحافظة والمجلس في جميع الأنشطة والمجالات، إضافة التعاون بين المجلس والقطاعات والمديريات المتعددة والمؤسسات الحكومية من صحة وتعليم وتضامن وجامعة كفر الشيخ وغيرهم.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المجلس القومي للمرأة أحد المجالس القومية الفعالة والنشطة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاون مع المجلس وخاصة في مساعدة الحالات الإنسانية، ونقل من لا مأوى لهم لدور رعاية.

 

وأشار إلى أن المحافظة ستقيم دار إيواء للسيدات وأخرى للرجال لإيواء المشردين في الشوارع.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة تشجيع السيدات على إقامة مشروعات، لزيادة دخل أسرهن بالتعاون مع مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى برنامج فرصة بالتعاون مع وزارة التضامن وتوفر البطاريات للسيدات لتربية دجاج بياض بهدف إنتاج البيض وتسويقه، مشيداً بمركز شباب شنو الذي انتهج التسويق الإلكتروني للمنتجات المنزلية.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تتعاون مع المجلس لتسويق منتجات ربات المنازل إلكترونيًا، وإنشاء صفحة خاصة بذلك أو منصة لريادة الأعمال، موجهاً بإقامة معارض مجانية لتوفير الملابس للسيدات والأسر الفقيرة.

 

وطالب محافظ كفر الشيخ عضوات المجلس بالتعاون مع المحافظة في تنظيم ندوات إرشادية وندوات عن أضرار تعاطي المخدرات، وخطورة ختان الإناث، ومخاطر الزواج المبكر.

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محافظ كفر الشيخ يناقش سبل التعاون القومي للمرأة

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