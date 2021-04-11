أول رد فعل من منتخب مصر بعد إصابة تريزيجيه بقطع فى الرباط الصليبي

حالة كبيرة من الحزن تفرض نفسها على الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد التأكد من إصابة محمود حسن تريزيجيه نجم الفراعنة المحترف بصفوف أستون فيلا بالإصابة بقطع فى الرباط الصليبي .



تعرض محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر المحترف بصفوف أستون فيلا الإنجليزي بالإصابة بقطع فى الرباط الصليبي وجاءت إصابة تريزيجيه خلال مشاركته مع فريقه أستون فيلا فى مباراة أمس أمام ليفربول والذى يلعب له محمد صلاح .



وتعد إصابة تريزيجيه بمثابة الصدمة لدى الجهاز الفنى لمنتخب مصر خاصة وأن اللاعب يعد واحدا من أهم اللاعبين فى صفوف الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية الكبيرة التى يمتلكها .



وكشف مصدر مطلع أن الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر سيجرى خلال الساعات الحالية اتصالات مع الجانب الطبي لفريق أستون فيلا للوقوف على حجم إصابات تريزيجيه .



وبات غياب تريزيجيه عن منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022 مؤكدا فى ظل حاجته إلى ما يقرب من 6 أشهر للعودة من جديد للملاعب .