حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

لم يزل الممثل محمد رمضان ، متربعا على قمة التريند بعد أزمة فيديو إلقاء الدولارات في حمام السباحة، والذي واجه بسببه مشاكل عدة وهجوم ضاري من الإعلام والسوشيال ميديا.

فيديو مستفز

فيديو محمد رمضان جاء ردا على تغريمه 6 ملايين جنيه في واقعة الطيار أبو اليُسر، لكنه استفز به مشاعر الجمهور والغالبية من الشعب المصري دون أن يلجأ لتوضيح أو اعتذار.

وواجه محمد رمضان ، هجوما من الإعلامي عمرو أديب ، الذي لم يتوانى في توجيه عبارات حادة له، بينما رد محمد رمضان بفيديو ساخر بجملة من مسلسل الأسطورة "بس يا بابا" مما زاد الأمر استفزازا.

أجر محمد رمضان في مسلسل موسى

ويدخل محمد رمضان السباق الدرامي في رمضان بمسلسل "موسى" الذي يقوم ببطولته مع الفنانة سمية الخشاب، حيث يصف صناع المسلسل العمل بـ "الملحمة".

ومؤخرا تم الكشف عن أجور الممثلين في رمضان، بعد تسريبات لم تتاكد صحتها او ينفيها أبطالها حيث اشارت التقارير إلى أن محمد رمضان الأعلى اجرا في دراما رمضان هذا العام متفوقا على احمد السقا أمير كرارة واحمد عز.

التقارير كشفت عن تقاضي محمد رمضان نظير بطولته مسلسل موسى ، مبلغ مالي قدره 45 مليون جنيه، وقد يعتبر الأعلى في الوطن العربي.

تعليقات الجمهور

ممارسات محمد رمضان السابقة ، وفيديو إلقاء النقود ، دفع الجمهور لإبداء الغضب في التعليقات على الأخبار المتداولة بشان أجر محمد رمضان.

بعضهم قال إن محمد رمضان ، إذا كان يتقاضى هذا الأجر فعلا فمن حقه أن يفعل أكثر مما فعل، وأن يستهين بالأموال ويستفزنا جميعا لأنه لا يعرف قيمة هذا المال.

وقال متابع على السوشيال ميديا : " واحد بياخد 45 مليون جنيه، إيه يعني يتغرم بـ 6 مليون، أو يرمي الفلوس في المية، دة ممكن يغمس بيها ملوخية".