الخطوط الجوية الكويتية: قبول استقالة الصانع.. والحداد رئيسا تنفيذيا بالوكالة

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في اجتماعه رقم (07/2021) والمنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل 2021، قبول استقالة عادل الصانع من منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف مساعد الرئيس التنفيذي لشئون العمليات الكابتن عيسى الحداد بالقيام بأعمال ومهام وظيفة الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة، بالإضافة إلى مهام عمله، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021

وقدم مجلس الإدارة برئاسة علي الدخان، الشكر والامتنان لـ"الصانع" على جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل، وفقا لما نشرته صحيفة “الرأي”.

وأعرب “الدخان” عن ثقة مجلس الإدارة في الكابتن عيسى الحداد لتكليفه بالمنصب الجديد وذلك لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجال الطيران والنقل الجوي، خاصة داخل جدران الخطوط الجوية الكويتية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه على تحمل تلك المسئولية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع إثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

