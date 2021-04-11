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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص الحكومة على تطوير الصناعات النفطية

العراق
العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حرص الحكومة وجديتها على تطوير الصناعات النفطية.


وقال الكاظمي - وفقًا لما أوردته قناة “السومرية” الإخبارية اليوم، الأحد - إن الصناعات النفطية في العراق من الركائز المهمة للاقتصاد العراقي وتنميته، فضلًا عن مساهمتها في زيادة الإيرادات المالية، وتقليل الاعتماد على استيراد منتجات الوقود وصولًا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.


وأضاف أنه وضع حجر الأساس لمشروع وحدتي تحسين البنزين الرابعة (CCR)، وهدرجة النفط (NHT) في محافظة البصرة، وذلك ضمن أعمال هيئة مشروعات الجنوب في شركة المشروعات النفطية بوزارة النفط.


على جانب آخر، بحث رئيس تحالف “عراقيون” عمار الحكيم مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، تطورات المشهد العراقي والدولي.


وذكر مكتب رئيس التحالف أن الحكيم التقى بارزاني، وأشادوا بإقرار الموازنة واعتماد الحوار سبيلًا ومنهجًا لإنهاء الخلافات، مؤكدين ضرورة إبعاد الملفات ذات التماس المباشر مع مصالح العراق والمواطن عن التجاذب السياسي.


وأكدوا أن العراق يلعب أدوارًا إيجابية في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة والعالم، مشيرين إلى أنه كلما تمكنا من تحقيق الاستقرار كلما انطلق العراق واستعاد مكانته في المنطقة والعالم.


من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، ضبط 16 مقذوفا مختلف الأنواع وعبوة ناسفة من مخلفات عصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار.


وذكرت الخلية أن "قيادة عمليات الأنبار شرعت في عملية أمنية من سبعة محاور من خلال قطعات فرقتي المشاة الأولى والعاشرة معززة بعناصر من الوكالات الأمنية، في مناطق جنوب شرق منفذي طريبيل والوليد – جزيرة الكرمة، لاعتقال المطلوبين ورفع المخلفات الحربية للعصابات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار".


وأضافت أنه "تم خلال البحث ضبط دراجة نارية بدون لوحات جنوب شرق منفذي طريبيل والوليد، وكدس للأسلحة في منطقة (زنكورة) بقضاء الرمادي".


وتابعت أن "قوة من الفوج الأول في لواء المشاة 28 من الفرقة العاشرة تمكنت خلال عملية بحث وتفتيش من العثور على 16 مقذوفا مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، وتمَّ التعامل معها وفق السياقات الأصولية".

رئيس الوزراء العراقي تطوير الصناعات النفطية العراق منتجات الوقود

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