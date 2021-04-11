بايدن يفتح النار على الصين.. تقرير يكشف ما سيفعله ضد العملاق الآسيوي

مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة والصين في ظل إدارة أمريكية جديدة، فإن المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون الأمريكيون الذين يتعاملون مع الصين سترتفع، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “كوين واشنطن” للأبحاث وفق ما أوردت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

كتب جاريت سيبرج، المحلل في مجموعة كوين واشنطن للأبحاث، في مذكرة بتاريخ 7 أبريل: ”نعتقد أن الرئيس بايدن يمثل خطرًا أكبر على الشركات المالية على الجبهة الصينية من الرئيس ترامب، ونعتقد أن فريق بايدن سيكون أكثر حسمًا وأكثر فاعلية في كيفية مواجهة الصين من فريق ترامب”.

ومن المرجح أن يؤدي الضغط الأمريكي المستمر إلى تحويل سياسات عهد ترامب بفترات سماح طويلة في البداية إلى حقيقة واقعة.

وقال سيبرج إن ذلك يشمل شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث تركزت في البداية على التجارة ثم امتدت بعد ذلك إلى التكنولوجيا والتمويل.

أرادت إدارة ترامب كبح الاستثمار الأمريكي في الشركات والأسهم الصينية من خلال لوائح تنظيمية جديدة، لكن السياسات كان لها تأثير أقل نسبيًا من التعريفات والعقوبات المفروضة على الشركات الصينية.

منذ توليه منصبه في أواخر يناير، حافظ الرئيس الأمريكي جو بايدن على موقف حازم من الصين.

ووصفت إدارته البلاد بأنها منافس أكثر حزماً، وأضافت يوم الخميس المزيد من شركات التكنولوجيا الصينية إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى أنه من غير المحتمل أن تسمح بكين للولايات المتحدة بفحص عملياتها التجارية والتدقيق فيها، وإن هذا من المحتمل أن يجبر الشركات الصينية على التجارة في هونج كونج.

في ديسمبر، وقع ترامب قانونًا ينص على أنه لا يمكن إدراج الشركات الأجنبية في بورصة أمريكية إذا لم تمتثل لمدة ثلاث سنوات متتالية لعمليات تدقيق من مجلس مراقبة المحاسبة العامة في الولايات المتحدة.

وأورد موقع مجلس مراقبة المحاسبة العامة في الولايات المتحدة على الإنترنت ما يقرب من 300 حالة من عمليات التفتيش المرفوضة، مع الغالبية العظمى من الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة مثل Alibaba وBaidu .

في السنوات الخمس عشرة الماضية، تمكنت بعض الشركات الصينية من جمع مليارات الدولارات من خلال قوائم الأسهم قبل الكشف عن احتيالها المالي، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين.

وتوقع المحلل سيبرج أن تقوم إدارة بايدن بمنع الاستثمار الأمريكي في البنوك الصينية وتوسيع قائمة الاستثمار الأمريكية السوداء لتشمل المزيد من الشركات الصينية، خاصة تلك التي لها علاقات مزعومة بالجيش الصيني.

ومن المرجح أن تواجه الشركات الصينية مزيدًا من التحديات في الاستحواذ على الشركات المالية الأمريكية، بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، نظرًا لاستمرار القيود المفروضة على استحواذ الصين على بيانات المستهلك الأمريكي، على حد قول سيبرج.

