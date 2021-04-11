وزيرة البيئة تتابع أعمال التطوير بمحمية سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم.. وتعلن "2021" عام مدينة دهب

خلال زيارتها محافظة جنوب سيناء

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمحافظة جنوب سيناء في جولة تفقدية للمحميات بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة الحياة البحرية بها، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وممثلين عن وزارة السياحة والآثار وممثلي الإعلام وممثلي المجتمع المدنى بالمحافظة.



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات وأن محمية سانت كاترين تعد أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر والتي تبذل الدولة جهودًا عديدة في مجال الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وهو ما يسعى إليه مشروع التجلي الأعظم الذى يعد نقلة نوعية للمدينة حيث يراعى فيه وبكافة أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة التوافق البيئى ليعطي رسالة لنا وللعالم بأن مصر تحافظ على ثرواتنا الطبيعية بالتوازى مع سعيها المتواصل للتنمية لأنها حق للأجيال القادمة وهو ما يشدد عليه القيادة السياسية والحكومة فى توجهاتها للتنمية.



2021 عام مدينة دهب



وأعلنت وزيرة البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن 2021 سيكون عام مدينة دهب بهدف تطوير المدينة و تطبيق مبادئ الادارة البيئية المتكاملة بالمحافظة و جعلها مدينة مستدامة صديقة للبيئة جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد لمحافظة جنوب سيناء لتفقد الأوضاع البيئية بالمحافظة ومتابعة أعمال تطوير المحميات.

وأكدت أن إعلان 2021 عام مدينة دهب يعد رسالة هامة "محليا وعالميا"؛ لما تتميز به المدينة من مكانة عالمية، مضيفة أن ما يحدث اليوم هو استكمال لأعمال تنفيذ خطة الإدارة البيئية المتكاملة بمحافظة جنوب سيناء والتى بدأت بالتركيز على مدينة شرم الشيخ من خلال تطوير محمية رأس محمد وإطلاق حملة ايكو ايجيبت للسياحة البيئية ودمج المجتمع المحلى فى أعمال التطوير وهو ما انعكس بصورة أو بأخرى على الترويج للسياحة البيئية على الرغم من انتشار جائحة كوفيد 19.

تحقيق الاستدامة المالية للمحميات يساهم فى تطويرها

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق فكرة الاستدامة المالية للمحميات يساهم فى تطويرها ويعزز مفهوم المحمية و السياحة البيئية المستدامة مشددة على ان مدينة دهب هى مثل حقيقى لتحقيق فكرة السياحة البيئية و المستدامة لكونها منطقة فريدة من نوعها حيث ان مجتمعها المحلى يتميز بوعى كبير بما يميزه عن باقية المناطق الأخرى و يعطى ميزة نوعية للمدينة بالإضافة إلى وجود محمية ابو جالوم متاخمة لها والتي تحتاج الى تطوير و هو ما بدأنا العمل عليه و نحتاج الى التكاتف اكثر لاستكمال الأعمال خلال عام المدينة كذلك ان تنفيذ خطة بيئية بمدينة دهب سيؤثر بالإيجاب بالمحافظة وباقى المحافظات الأخرى ومنها على سبيل المثال أن الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والاتجاه إلى البدائل الصديقة للبيئة وهو ما اتجه إليه المجتمع المحلى فعلا بما يجعله نموذج لباقى المحافظات خاصة مع تطبيق قانون المخلفات.

كما أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أهمية حماية البيئة لمدينة دهب التى يعد 43% من مساحتها محميات، معربًا عن تقديره لجهود الوزيرة بالمحافظة.

كما قامت وزيرة البيئة والمحافظ بجولة بسوق المدينة قامت خلالها الوزيرة بتوزيع اكياس متعددة الاستخدام على المحلات و توعية المواطنين بأهمية ذلك.

وأطلقت خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ فى إطار جهود وزارة البيئة لتطوير المحميات وإدراتها وفق النظم العالمية لتعظيم الاستفادة منها مع الحفاظ على استدامة مواردها و تنوعها البيولوجى بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والأستاذ عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن المحافظة وذلك بمقر مركز زوار محمية رأس محمد.

إطلاق خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية



وشددت وزيرة البيئة على أهمية خطة الإدارة البيئية برأس محمد و شرم الشيخ فى دعم السياحة البيئية وتحويل البيئة إلى فرصة للاستثمار السياحى مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية لنا وللأجيال المقبلة، من خلال تنمية روافد السياحة البيئية مع ضبط الأنشطة السياحية وتطوير نظم إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة بالتعاون و التنسيق مع كافة شركاء العمل البيئى بما يحقق استدامة الموارد الطبيعية.

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تهدف خطة إدارة الانشطة البحرية إلى إجراء المسوحات الأحيائية والبيئية لتقييم حالة مواقع الأنشطة البحرية مع إعداد خرائط حساسية بيئية بالاضافة الى دراسة الطاقة الاستيعابية وأنماط التأثيرات الترفيهية على مواقع الغوص بجنوب سيناء لحماية وصون الموارد الطبيعية البحرية وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام لها وبما يتناسب مع قيمتها البيئية والاقتصادية علاوة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد من خلال تقديم القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية المناسبة لإدارة الأنشطة البحرية وتدارك العشوائية والتضارب في استخدام مواقع الأنشطة البحرية بما يتناسب مع قيمة الموارد الطبيعية وحساسيتها ويعزز استعادة سمات جودة المنتج السياحي.



كما تم تصنيف الأنشطة البحرية الترفيهية وفق خطة الإدارة البيئية الى غوص متقدم وغوص مبتدئين مؤهلين وتدريب غوص كذلك غوص ابتدائي ( إنترو ) وسنوركلينج و جلاس بوت بالاضافة الى ألعاب مائية بلنش سريع - مجرورة على سطح الماء و ألعاب مائية بلنش سریع - باراسیلینج علاوة على ألعاب مائية شاطئية بدون آلة.

كما تشمل الخطة تحديد التعليمات التنظيمية والجهات المختصة و برامج خاصة بالإعلام والتوعية والتدريب كذلك برنامج تركيب و صيانة الشمندورات رباط اللنشات السياحية بالمواقع بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية اللازمة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مدينة سانت كاترين تأتى من ضمن المدن التي تلقى اهتمام كبير من قبل الدولة إذ ينفذ مشروع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام، الذي يهدف لإنشاء مزار روحاني بالمدينة، وهى منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم حيث يجتمع فيها العديد من المميزات البيئية والروحانية والتراثية والثقافية وهو ما سيقوم المشروع بابرازها و الترويج للمدينة عالميا كوجهة للسياحة البيئية والروحانية.

وشددت على أن أعمال التطوير تراعي عدم المساس ، بالجزء الرئيسي من المحمية الطبيعية، وموقع الوادى المقدس مع عدم إقامة أي مبان بهذه المواقع، حفاظا على قدسية وأثرية الطبيعة الفريدة للمنطقة حيث سيتم إعداد دراسات بيئية للمشروع ليتوافق التطوير مع الحفاظ على الطبيعة ورعاية مصالح المجتمع المحلى كشريك أساسي لكافة أعمال التطوير.

واختتمت وزيرة البيئة جولتها بزيارة دير سانت كاترين كأحد أهم معالم المدينة وتراثها.