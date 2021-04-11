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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقطات تجمع بين الأمير فيليب وزعماء ومشاهير من كافة أنحاء العالم.. شاهد

لقطات تجمع بين الأمير
لقطات تجمع بين الأمير فيليب وزعماء ومشاهير حول العالم

في الـ2 من أغسطس لعام 2017، أنهى الأمير "فيليب"، زوجة ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية"، آخر واجباته الملكية قبل أن يتقاعد ويعتزل الحياة العامة في عمر 96 عامًا بعد أن أمضى قرابة 7 عقود مكرسًا حياته للخدمة العامة والأحداث والفعاليات الرسمية التي وصل عددها إلى 22 ألف و219 مشاركة ملكية في أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم، سواء برفقة الملكة أو بمفرده.

وخلال تلك الفترة، ألقى دوق إدنبرة الراحل، الذي فارق الحياة في الـ9 من أبريل الجاري، أكثر من 5 آلاف خطاب، وشارك في 637 زيارة خارجية فردية إلى 143 دولة، حسبما ورد في تقارير وسائل إعلام البريطانية.

وبالنسبة إلى أول مشاركاته الرسمية باعتباره عضوًا في العائلة المالكة البريطانية عقب زواجه من الملكة "إليزابيث الثانية"، فيعود تاريخها إلى الـ2 من مارس لعام 1948.

وبطبيعة الحال، رصدت عدسات الكاميرات لقاءات لا حصر لها جمعت بين الأمير الراحل وبين زعماء وسياسيين ومشاهير من كافة أنحاء العالم أثناء جولاته الخارجية أو خلال فعاليات رسمية استضافتها ملكة بريطانيا.

وسلطت صحيفة "The Sun" البريطانية الضوء على مجموعة من أشهر اللقطات التي ظهر فيها دوق إدنبرة "الأمير فيليب" جنبًا إلى جنب مع رؤساء وسياسيين ونجوم عالميين.

لقطات تجمع بين الأمير فيليب وزعماء ومشاهير من كافة أنحاء العالم

الأمير فيليب وملكة بريطانيا
الأمير فيليب وملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا والأمير فيليب برفقة باراك وميشيل أوباما عام 2011
ملكة بريطانيا والأمير فيليب برفقة باراك وميشيل أوباما عام 2011
لندن 2003.. برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لندن 2003.. برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نيويورك 1960.. برفقة ريتشارد نيكسون نائب الرئيس آنذاك
نيويورك 1960.. برفقة ريتشارد نيكسون نائب الرئيس آنذاك
قصر باكنجهام 1961.. الأمير فيليب والملكة برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وقرينته
قصر باكنجهام 1961.. الأمير فيليب والملكة برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي وقرينته
الأمير فيليب برفقة الرئيس جورج بوش الأب بالبيت الأبيض 1991
الأمير فيليب برفقة الرئيس جورج بوش الأب بالبيت الأبيض 1991
قصر باكنجهام 2003.. برفقة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج جورج دبليو بوش
قصر باكنجهام 2003.. برفقة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج جورج دبليو بوش
الأمير والملكة برفقة رئيس الوزراء المملكة المتحدة سابقًا توني بلير
الأمير والملكة برفقة رئيس الوزراء المملكة المتحدة سابقًا توني بلير
الأمير فيليب ونيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا عام 2000
الأمير فيليب ونيلسون مانديلا بجنوب إفريقيا عام 2000
لوس أنجلوس 1984.. برفقة الملاكم محمد علي كلاي
لوس أنجلوس 1984.. برفقة الملاكم محمد علي كلاي
الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي عام 2013
الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي عام 2013
لندن 2011.. الأمير الراحل برفقة النجمتين كاميرون دياز وجوينيث بالترو
لندن 2011.. الأمير الراحل برفقة النجمتين كاميرون دياز وجوينيث بالترو
اخبار منوعات وفاة الأمير فيليب باراك وميشيل اوباما جورج بوش ملكة بريطانيا العائلة المالكة البريطانية

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