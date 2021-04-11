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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عامل وبحوزته ٤ كيلو حشيش في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عامل بحوزته 4 كيلو من مُخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، بناحية قرية مشطا بمركز طما شمال محافظة سوهاج.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، مفادها ترويج عامل لكمية من المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش متخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

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وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم أسفرت جهوده عن ضبطه وبحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالى 150 جنيها، وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط المخدرات محافظة سوهاج مديرية امن سوهاج وحدة مكافحة المخدرات التحقيقات

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