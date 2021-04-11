خلال كلمته في مئوية تأسيس المملكة الأردنية .. الرئيس السيسى : فخور بمشاركة الشعب الأردنى احتفاليته .. ويؤكد : هذه المناسبة غالية وعزيزة على مصر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد كلمة تقدم فيها بالتهنئة لشعب الأردن ، بمناسبة مئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

الرئيس السيسي: من دواعي الفخر أن أشارك جلالة الملك والشعب الأردني الاحتفال بمئوية تأسيس الأردن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إنه من دواعي الفخر والسرور، أن أشارك مع الملك والشعب الأردني الشقيق فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة اليوم عبر فضائية اكسترا اليوم، الأحد، أن هذه المناسبة غالية وعزيزة على مصر.



وأشار إلى أن هذه المناسبة عزيزة على العالمين العربية والإسلامية، والتى تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين لتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود وللمرضى قدماً وتيسير العلاقات بين البلدين.

ملكا وحكومة وشعبا .. الرئيس السيسى يتقدم بالتهنئة للأردن



وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر والأردن يسعيان لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن والاستقرار، والازدهار والسلام والتنمية لشعوب ودول المنطقة.



وأضاف السيسى، خلال كلمة أذاعتها فضائية اكسترا نيوز ، أننا نستذكر بحق الدور المحورى للأردن على الساحتين العربية والإسلامية وما قامت به لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وكذلك مسجلا للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التى تمسها وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع بين البلدين سواء على المستوى الرسمى والشعبى.

ولفت إلى أنه ثبت بما لا يدعو مجالا للشك أن التوافق الاستراتيجى بين مصر والأردن قادر على التعاطي مع كافة التحديات، النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، ومن هنا أود أن أتقدم بتهنئة من الشعب المصرى إلى الأردن ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالية المئوية الأردنية الهاشمية، متمنيا لهم المزيد من السلام والازدهار والاستقرار بمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا بما فيه خير لبلادنا وشعوبنا وأمتنا العربية .