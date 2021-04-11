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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس قطاعات الجبلاية عن أزمة تتويج الأهلي أو الزمالك بدوري 99: معرفش

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة بشأن لائحة دوري الجمهورية ٩٩ التي نشبت على أثرها أزمة بين الأهلي والزمالك مؤخرًا.

 

كان فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 1999 احتفل بالتتويج بلقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2020 - 2021.

 

واستند شباب الزمالك فى الاحتفال بلقب البطولة رغم الهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة؛ إلى أن اللائحة تنص على أنه حال تساوى عدد النقاط بين الفريقين يتم اللجوء إلى فارق الأهداف التى تصب فى صالح القلعة البيضاء.

 

فيما احتفل لاعبو الأهلي بالتتويج بلقب دورى ٩٩ داخل الملعب استنادا إلى المواجهات المباشرة التى تنص عليها اللائحة عند التعادل فى عدد النقاط.

 

وقال المصدر ذاته “تم الرجوع إلى صلاح علي رئيس القطاعات فى الجبلاية لدى انتهاء مباراة الأهلي والزمالك بدورى ٩٩؛ لإقرار نص اللائحة، وحسم تتويج أي فريق من الأهلي والزمالك بلقب دورى الجمهورية”.

 

وأضاف “بعد الرجوع إلى رئيس القطاعات أجاب معرفش وأنه لا يعلم شيئًا عن نص اللائحة، وأنه سيتم الرجوع الى رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة لحسم الأزمة”.

 

ومن المقرر أن يحسم رئيس الجبلاية أزمة لائحة بطولة دورى الجمهورية وتتويج الأهلي أو الزمالك بعد عقد جلسة مع صلاح علي رئيس القطاعات خلال الساعات القادمة.

 

الجبلاية أخبار اتحاد الكرة الأهلى الزمالك بطولة الجمهورية

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