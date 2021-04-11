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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُكرم الحاصلين على دورة إعداد قادة المستقبل

محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم الحاصلين على الدورة

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 5 من العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن الحاصلين على دورة إعداد قادة المستقبل دفعة 2020 بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بمنحهم شهادات تقدير تشجيعا لهم ولاجتيازهم الدورة بنجاح في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأشاد المحافظ بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، لافتا الي ان تكريمهم اليوم يأتي تشجيعاً وتقديراً لما قدموه من مشروعات لتطوير منظومة العمل بالجهاز الإداري وتحقيق أداء متميز خلال مشاركتهم في الدورات التدريبية وذلك لخلق كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وطالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، مشيراً إلى أنه جاري إعداد دورات تدريبية داخل المحافظة لتأهيل العاملين بالجهاز الإداري والاستفادة من الطاقات الشابة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم لإستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير نظراً لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية والتي أقيمت بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فوراً في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

مركز تدريب و اعداد القادة محافظ الشرقية معهد اعداد القادة مركز تدريب التنمية المحلية

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