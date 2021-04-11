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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الإساءة .. تركي آل الشيخ يغلق التعليقات على تويتر

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

أغلق المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، التعليقات على حسابه الشخصي بموقع التغريدات "تويتر"، بسبب التعليقات المسيئة من بعض متابعيه.

 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على " تويتر"، قائلا: "‏قررت اقفل التعليقات على تغريداتي لين تطفش ابيار".
 

يذكر أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشر فيديو من كواليس برنامج رامز جلال الجديد، المنتظر عرضه في رمضان 2021.
 

وظهر تركى آل الشيخ فى الفيديو على كرسي، وبجواره  "روبوت"، بينما يداعبه رامز جلال قائلا: "بالصلاة على النبي، لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، سقفة جامدة يا جدعان".
 

ولم يتضح في الفيديو هل  "تواجد المستشار تركي آل الشيخ  سيكون داخل الحلقات مع رامز جلال أم سيكون أحد ضحايا رامز". 
 

IMG_٢٠٢١٠٤١١_١٦٠٩٢١
IMG_٢٠٢١٠٤١١_١٦٠٩٢١

https://mobile.twitter.com/Turki_alalshikh/status/1381244058933325824?s=08
 


 

اخبار تركى ال الشيخ المستشار تركي آل الشيخ التواصل الاجتماعي تويتر رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية

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