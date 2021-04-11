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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يكرم لاعبي فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم

محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم بمنحهم شهادات تقدير لحصولهم على كأس بطولة دوري المصالح الحكومية 2021 والتي أقيمت بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط في الفترة من 9 الي 14 مارس الماضي , وذلك للعام الثالث على التوالي .

أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيدا بالنجاح الذي حققه لاعبي فريق تنس الطاولة بمديرية التربية والتعليم وتفوقهم علي لاعبي 26 محافظة متمنيا لهم مزيدا من التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عاليا ً.

 حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء فريق تنس الطاولة ، ليهدى الفريق كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرًا لدعمه ومساندته الدائمة للفريق لتحقيق البطولات المحلية ، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم، لمواصلة الفوز بالبطولات الرياضية وتحقيق مزيداً من الإنجازات في قطاع الرياضة.

حضر التكريم سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ودعاء زكريا مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

 

يذكر أن بطولة دوري المصالح الحكومية 2021 والتي نظمها الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالمصالح الحكومية أقيمت بمشاركه الفرق الرياضية من العاملين بالمصالح الحكومية ب 26 محافظة بمدينة راس البر بمحافظة دمياط في الفترة من  9  إلى14 مارس 2020 في رياضات (كرة القدم خماسي – الكرة الطائرة – كرة اليد – تنس الطاولة

 

كما كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علاء عبد الرحمن أمين شلبي القائم بأعمال وكيل وزارة الضرائب العقارية، بمنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة لبلوغه السن القانوني للمعاش ، تقديراً لما قدمه من جهد وأداء متميز لضبط منظومة العمل بما يحقق تعظيم موارد الدولة وتسريع وتيرة العمل وزيادة الوعي الضريبي لدي المواطنين.

أكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الضرائب العقارية وجميع الجهات المعنية والمديريات الخدمية والهيئات لتذليل كافة العقبات المتعلقة بإنهاء مصالح المواطنين.

من جانبه أعرب علاء عبد الرحمن أمين شلبي القائم بأعمال وكيل وزارة الضرائب العقارية عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديرا لما قدمه خلال فترة عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية ، مشيداً بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤوسيه والتي يسودها الود والإحترام والعمل بروح الفريق للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم تنس الطاولة محافظ الشرقية المصالح الحكومية

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