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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل قوية من واشنطن.. بلينكن يحذر من عدوان روسى على أوكرانيا

بلينكن
بلينكن

أطلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عددًا من الرسائل التحذيرية لعددٍ من الدول بشأن قضايا دولية ملحة، وفق ما ذكرت شبكة NBCإن بي سي الأمريكية.


حذر  بلينكن من "عواقب" في حال وقوع "عدوان" روسي على أوكرانيا، معبرا عن "مخاوف" واشنطن حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في مقابلة بثتها شبكة "إن بي سي" اليوم الأحد إن هناك حشود روسية على الحدود أكثر من أي وقت منذ 2014، خلال الاجتياح الروسي الأول" .

وأكد  محذرًا بأنه في حال تحركت روسيا بشكل متهور أو عدواني، ستكون هناك تكاليف، ستكون هناك عواقب.

قال بلينكن فيما يخص المشكلة في أفغانستان :إن " سقوط أفغانستان في حرب أهلية مرة أخرى لا يصب في مصلحة أحد"، مشيرًا إلى إن أي تسوية دائمة يجب أن تكون بقيادة أفغانية وما نقوم به هو جهد دبلوماسي في محاولة لجمع الأطراف معا، وبايدن ملتزم بإنهاء الحرب في أفغانستان والتأكد من أنها لن تصبح ملاذا للإرهاب".

وتابع: "​طالبان​ يمكن أن تحصل على دعم دولي إذا كانت جزءا من الحكومة الجديدة، وعلى الدول الأخرى أن تساعد في تحريك الملف الأفغاني في اتجاه إيجابي".

وفيما يخص الصين قال بلينكن ، إن  عدم تعاون الصين في بداية جائحة فيروس كورونا  التي ظهرت في الصين ، جعل تفشّي الوباء أسرع وقام على نشره في العالم.

ويلقي مسئولون أمريكيون في إدارة بايدن باللوم في مسألة الوباء على الصين، تمامًا مثلما حمل الرئيس السابق دونالد ترامب باللوم على الصين في مسألة الوباء.

 

 

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