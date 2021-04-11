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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ المنيا يتفقد مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالكمال

جولة محافظ المنيا
جولة محافظ المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقرية الكمال بمركز المنيا ، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ757 تابع بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهي أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنيه ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها حوالي 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا والمهندسة إيمان على رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ودكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والانشاءات بالمحافظة.

وتابع المحافظ خلال جولته إنهاء أعمال الرصف لطريق الكمال-البركة بطول 500 متر ، وتنفذه وحدة الرصف بالمحافظة، حيث وجه المحافظ مدير الوحدة بمد أعمال الرصف لنهايات جميع العزب ،وذلك تيسيرا على المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق الكمال-العمدة والجاري تنفيذها بطول 500 متر ، وتابع المحافظ التجهيزات الخاصة برصف طريق الامل-أبوراوي، التابع لقرية طوخ الخيل بطول 2كم .

وخلال جولته بالقرية، تابع محافظ المنيا ، أعمال إنشاء الوحدة البيطرية بالقرية ، كما تفقد أعمال انشاء محطة مياه قرية الكمال ، حيث تم دق بئر للمياه على عمق87 متر ،وتم ارسال عينات المياه لوزارة الصحة ،كما سيجري إنشاء محطة طاقة شمسية داخل محطة المياه، كما تفقد المحافظة قطعة أرض يجري تمهيدها لمد خدمات الصرف الصحي بقرية الكمال.

والتقى المحافظ، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار المحافظ نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجري تنفيذها في القرية، ووجه محافظ المنيا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب وصلات مياه لجميع المنازل ، حيث أجمع الأهالي على أهمية وصول المياه لمنازلهم .

وقال محافظ المنيا، إن مشروعات المياه والصرف الصحي بقرية الكمال ، تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربا عن خالص شكره وعميق تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

 

مياة الشرب المبادرة الرئاسية رئيس الجمهورية مشروعات الصرف الصحي قرية الكمال بمركز المنيا

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