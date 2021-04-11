تنفيذا لوصيته.. حفظ جثمان الأمير فيليب في تابوت معدني منتظراً وفاة الملكة

بلا مثوى أخير

قرر البلاط الملكي البريطاني حفظ جثمان الأمير فيليب زوجة ملكة بريطانيا، الذي توفي منذ يومين، فى تابوت معدني وعدم دفنه تنفيذا لوصيته، بعد أن طلب ألا يدفن إلا بجوار زوجته الملكة إليزابيث.

ووفقاً لتقرير عرضته قناة العربية الإخبارية، فإن وصية الأمير فيليب تجعله بلا مثوى أخير حتى الأن، حيث طلب ألا يدفن إلا بجوار زوجته الملكة إليزابيث.

وأوضح التقرير أن البلاط الملكي البريطاني قرر بقاء الجثمان فى تابوت معدني بكنيسة سانت جورج منتظراً وفاة زوجته الملكة إليزابيث ليدفنا معاً فى مقبرة عائلية.

أقرأ أيضاً:آخر أمنية للأمير فيليب قبل وفاته

وودعت البحرية الملك فيليب بطلقات مدفعية تكريماً له، حيث انه لم يشيع فى جنازة شعبية، تنفيذاً لوصيته بأن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة.

وقررت السلطات البريطانية اتخاذ الإجراءات الأحترازية، بسبب القيود المفروضة فى ظل استمرار جائحة كورونا، واقتصرت جنازة الأميرعلى العائلة فقط.