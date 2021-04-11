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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلا مثوى أخير

تنفيذا لوصيته.. حفظ جثمان الأمير فيليب في تابوت معدني منتظراً وفاة الملكة

الامير فيليب
الامير فيليب

قرر البلاط الملكي البريطاني حفظ جثمان الأمير فيليب زوجة ملكة بريطانيا، الذي توفي منذ يومين، فى تابوت معدني وعدم دفنه تنفيذا لوصيته، بعد أن طلب ألا يدفن إلا بجوار زوجته الملكة إليزابيث.

 

ووفقاً لتقرير عرضته قناة العربية الإخبارية، فإن وصية الأمير فيليب تجعله بلا مثوى أخير حتى الأن، حيث طلب ألا يدفن إلا بجوار زوجته الملكة إليزابيث.

 

وأوضح التقرير أن البلاط الملكي البريطاني قرر بقاء الجثمان فى تابوت معدني بكنيسة سانت جورج منتظراً وفاة زوجته الملكة إليزابيث ليدفنا معاً فى مقبرة عائلية.

 

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وودعت البحرية الملك فيليب بطلقات مدفعية تكريماً له، حيث انه لم يشيع فى جنازة شعبية، تنفيذاً لوصيته بأن تقام جنازته بأقل قدر من الضجة.

 

 وقررت السلطات البريطانية اتخاذ الإجراءات الأحترازية، بسبب القيود المفروضة فى ظل استمرار جائحة كورونا، واقتصرت جنازة الأميرعلى العائلة فقط.

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