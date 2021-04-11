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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تشارك كواليس مسلسلها

مع فريق العمل.. دينا الشربيني تشارك كواليس مسلسل قصر النيل

كواليس مسلسل قصر
كواليس مسلسل قصر النيل

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها بصورة لها من كواليس مسلسل قصر النيل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
 

وظهرت دينا الشربيني في الصورة مع أبطال مسلسل قصر النيل وعلقت قائلة: "ما وراء الكواليس…قصر النيل".
 

وتشارك دينا الشربيني في بطولة  مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني  ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

 

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

 

وبنى فريق العمل، ديكورا خاصا له، حيث أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60 عاما، واستعان مدير تصوير العمل، هيثم حسني، بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

قصر النيل مسلسل قصر النيل الفنانة دينا الشربيني أحمد مجدى انستجرام

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