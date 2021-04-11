هتك عرض وعلاقات جنسية.. السجن ٨ سنوات لـ المتحرش أحمد بسام زكي

تحرش بـ 3 فتيات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، المتهم أحمد بسام زكي المتحرش والمتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والتحرش بعدد من الفتيات، بالسجن ٨ سنوات مع الشغل عن الاتهامات الموجه اليه وبراءته من بعض الاتهامات الأخرى.



صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية عادل الغويط واسامه محمد ابو صافى وأمانة سر احمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وأحالت النيابة العامة القضية إلي محكمة الجنايات، وجاء في قرار الإحالة أن المتهم أحمد بسام زكي طالب في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها "ملك.ع" التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها "آلاء "التي لم تبلغ 18 عامًا وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار سكنها مكانًا لتقبيلها وملامسة كل أعضاء جسدها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة "جنة.أ" ، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه بأن لامس عورتها وممكنا إياها من ممارسة الجنس معه.

وقيام المتهم بتهديد الطفلة المجني عليها "ملك.ع" كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها وكان التهديد مصحوبًا بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر حسابها الإلكتروني "انستجرام" مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها بممارستها الجنس معه إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه، كما هدد المتهم المجني عليها الطفلة آلاء.م كتابة بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتهديدها بأن أرسل إليها رسالة نصية عبر تطبيق واتس آب مهددًا إياها بفضح أمرها لدى ذويها ونشر صورتها وهو يقبلها والتي التقطها خلسة دون رضاها، وذلك إن لم تعاود علاقتها الجنسية معه.