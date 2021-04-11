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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي بإطلالة جريئة

بإطلالة جريئة...نوال الزغبي تخطف الانظار عبر انستجرام

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

 

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جريئة، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، و وضعت مكياج جذاب مما جعل اطلالتها مميزة.

 

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية " عقلي وقف" الذي حقق 5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

وكانت نوال الزغبى قد روجت للأغنية بطرحها البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" والذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرح برومو الأغنية، وذلك قبل طرح الكليب الكامل للأغنية.

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