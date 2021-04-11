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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 أسباب تضع كريم بنزيما ضمن أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم

كريم بنزيما
كريم بنزيما

قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز بـ كلاسيكو الدوري الإسباني على غريمه برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس، السبت، ضمن  الجولة 30 من بطولة الليجا.

 

كريم بنزيما أحرز هدف ريال مدريد الأول في المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 19 في الدوري الإسباني هذا الموسم، كثاني أكثر الهدافين في الليجا خلف ليونيل ميسي.

 

كريم مصطفى بنزيما منذ أن انتقل لريال مدريد عام 2009، وهو حاجز مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الأكبر والأقوى في أوروبا، أتى من أتى ورحل من رحل، ويبقى بنزيما هو العنصر الأساسي الثابت في تشكيل الريال منذ انتقاله قادمًا من ليون الفرنسي، لكنه لم يحظَ بالتقدير الكافي من جمهور كرة القدم بشكل عام، وجمهور فريقه بشكل خاص.

 

عابوا على بنزيما إهداره الفرص، عابوا عليه عدم تسجيله 30 أو 40 هدفا كل موسم، لكن المهاجم الفرنسي كان مظلومًا منذ انتقاله للفريق، فكانت وظيفته هي التخديم على النجم الأول كريستيانو رونالدو، ولكن بعد رحيل “الدون” صار بنزيما أساس الخط الهجومي للفريق، وبالتالي أصبح يسجل العديد والعديد من الأهداف.

 

مساهمات كريم بنزيما

 

الحقيقة أن ما فعله كريم بنزيما في مسيرته مع الساحرة المستديرة، يستوجب وضعه في مصاف أعظم المهاجمين على مر تاريخ كرة القدم نظرا لما حققه أثناء مسيرته التالية..  

 

  • رابع هداف لـ ريال مدريد في التاريخ بتسجيله 274 هدفًا في 548 مباراة.
     
  • رابع هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيله 74 هدفًا
     
  • حقق بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد، الدوري الإسباني 3 مرات وكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرتين لكل بطولة، و لقب كأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.
     
  • هو ثاني لاعب فقط يسجل في 16 موسم متتالي في دوري أبطال أوروبا بعد ليونيل ميسي
     
  • رابع أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلًا في الدوري الإسباني برصيد 188 هدفًا.
ليونيل ميسي برشلونة ريال مدريد كريم بنزيما الدوري الإسباني

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