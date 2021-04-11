إعلان تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي
أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير ،المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لملاقاة توتنهام هوتسبير في قمة الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ماننشستر يونايتد كالآتي:
في حراسة المرمى: دين هندرسون
خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو
خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني
وتننطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.