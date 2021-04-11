الداخلية السعودية: 30 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أسبوع

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم ، أن عدد المخالفات التي سجلتها الوزارة للإجراءات الاحترازية المكافحة لفيروس كورونا، وصلت إلى أكثر من 30 ألف مخالفة خلال أسبوع واحد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته قناة "الإخبارية" السعودية إنه تم تسجيل 11162 مخالفة للإجراءات الاحترازية في العاصمة الرياض خلال أسبوع، و 2294 مخالفة للإجراءات الاحترازية في القصيم، و5883 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة".

و أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة.

ودعت السعودية المواطنين والمقيمين للتطعيم بلقاحات كورونا دون تمييز.

