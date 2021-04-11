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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة شهر رمضان

صدى البلد

بعث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1442 ه.


وقال محافظ كفر الشيخ، في نص برقيته للرئيس: يُسعدني ويُشرفني أن أغتنم هذه المناسبة أبعث بخالص اعتزازي وتقديري لشخصكم الكريم وأن أتقدم لفخامتكم باسم أبناء محافظة كفر الشيخ وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية والمرأة والشباب بأسمى وأرق التهنئات القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، سائلين الله تعالى أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غدٍ مشرق لوطننا، وسيسجل التاريخ بكل التقدير والعرفان حرصكم على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يمتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير.

 

كما أرسل محافظ كفر الشيخ، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبرقيات تهنئة مماثلة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات الدولة، داعيًا المولي -عز وجل- أن يحفظ مصر وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.


كما قدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

محافظ كفر الشيخ يرسل برقيات تهنئة السيسي ورئيس الوزراء احتفالات شهر رمضان

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