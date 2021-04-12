هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

الصلاة قبل انتهاء الأذان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأذان ليس إلا إعلاما بدخول الوقت.. فالمؤذن يقول يا مؤمنين يا مصلين وقت الصلاة دخل صلوا.



وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب أنه عندما يقول المؤذن “الله أكبر الله أكبر” معناه أن وقت الصلاة دخل فيجوز لك أن تصلى مباشرة.



وتابع أمين الفتوى أن الذي صلى صلاة قبل دخول وقتها ظنا منه أن الأذان قد أذن لها، فهو فى هذه الحالة صلاته غير صحيحة ولا يبرئ ذمته من أدائها.



وجدير بالذكر أنه يسن للمسلم أن يستمع إلى المؤذن، وأن يردد معه ما يقول، حتى يحصل على المغفرة التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هذا الوقت لا يتجاوز دقيقتين، أما من صلى قبل الانتهاء من الأذان فصلاته صحيحة.