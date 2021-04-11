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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا

قرد يلعب على الكمبيوتر بعد زرع شريحة إيلون ماسك برأسه.. وأسهل 5 طرق لنقل ملفاتك الكبيرة من الكمبيوتر لهاتفك الذكي

اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا

 

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
 

قرد يلعب على الكمبيوتر بعد زرع شريحة إيلون ماسك برأسه ..فيديو


فى مقطع فيديو هو الأغرب من نوعه، ظهر قرد يلعب ألعاب فيديو على جهاز كمبيوتر بعقله، وذلك بعد أن تم زرع شريحة ذكية فى رأسه، من شركة Neuralink التى يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك  Elon Musk ، الرئيس التنفيذى لشركات تسلا و SpaceX .

 

فى دقائق معدودة .. أسهل 5 طرق لنقل ملفاتك الكبيرة من الكمبيوتر لهاتفك الذكي


يواجه المستخدمون عند نقل الصور والفيديوهات والملفات الكبيرة التى تحتوى على مساحة تخزينية عالية والتى أحيانا عند رفعها على تطبيق Drive بالنسبة لهواتف أندرويد أو iCloud بالنسبة لهواتف آيفون، ناهيك عن الوقت الكبير الذى من الممكن أن تستغرقه هذه الملفات الكبيرة عند نقلها من الكمبيوتر إلى الهاتف أو العكس.

 

خلال مارس الماضي.. تيك توك التطبيق الأكثر تحميلا في العالم


ذكر تقرير صادر عن شركة سينسور تاور المعنية بأبحاث التطبيقات، أن  تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" كان التطبيق غير المخصص للألعاب الأكثر تحميلا في العالم خلال مارس 2021، حيث سجل التطبيق أكثر من 58 مليون عملية تثبيت الشهر الماضي.

 

تسريبات تكشف مواصفات ساعة Google Pixel القادمة من جوجل .. فيديو وصور


كشفت تسريبات عددا من المواصفات التى ستتمتع بها ساعة Google Pixel الذكية القادمة من شركة جوجل الأمريكية، والتى سيتم إطلاقها بعد أيام، حيث تتميز الساعة بشكل دائرى وعدد من الألوان المختلفة.

 

شاهد .. أول صور لهاتف Galaxy S21 FE النسخة الأرخص من Galaxy S21


كشفت تسريبات أول صور لشكل وتصميم هاتف Galaxy S21 FE النسخة الأرخص من هاتف Galaxy S21 وذلك على خطى هاتف Galaxy S20 FE والذى تم تصنيفه العام الماضى كأرخص هاتف أندرويد رائد ، حيث شمل ميزات السعر المناسب والإمكانات الكبيرة.

 

تلغى الضوضاء .. سعر ومواصفات أحدث سماعات لهواوى العالمية


أعلنت هواوي العالمية مؤخرًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة بالكامل التي تعمل بتقنية البلوتوث كأحدث إصدار لسلسلة سماعاتها الجديدة  والتي تقدم لمستخدميها صوتًا عالي الجودة مع عمر بطارية طويل الأمد وتقنية إلغاء نشط للضوضاء، إلى جانب تصميم عصري ومريح مع تحكم ذكي وبديهي.

 

بدءا من 30 أبريل.. متصفح فايرفوكس يوقف الدعم لعدة أجهزة


قرر متصفح Firefox فايرفوكس الشهير من شركة Mozilla إيقاف الدعم لعدد من الأجهزة والمنصات منها منصة البث التليفزيونى Amazon Fire TV من شركة أمازون الأمريكية وكذلك عدد من الأجهزة الأخرى.

 

 

 

إيلون ماسك ملفات كبيرة ساعة Google Pixel هاتف Galaxy S21 FE اخبار العلوم والتكنولوجيا

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