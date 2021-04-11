الدوري الإيطالي| يوفنتوس يهزم جنوى بثلاثية ويواصل مطاردة ميلان على الوصافة

فاز فريق يوفنتوس على نظيره جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح يوفنتوس التسجيل مبكرا عن طريق ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

وتمكن ألفارو موراتا من تسجيل الهدف الثاني لـ يوفنتوس في الدقيقة 22.

وقلص جيانلوكا سكاماكا الفارق لفريق جنوى في الدقيقة 49.

ونجح ويستون مكيني في قتل المباراة لصالح يوفنتوس، في الدقيقة 70، من عمر اللقاء.

وبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - كيليني - دي ليخت - كوادرادو.

خط الوسط: كييزا - بينتانكور - رابيو - كولوسيفسكي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ألفارو مورانا.

وبهذا النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة خلف إيه سي ميلان “ الوصيف” بـ 63 نقطة، بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة 32 في المركز الـ 13.