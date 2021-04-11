افتتاح معرض "أهلا رمضان" بإستاد المنصورة الرياضي
قام محافظ الدقهلية اليوم الأحد، بافتتاح معرض "أهلا رمضان" المقام باستاد المنصورة الرياضي والذي يضم أكثر من 22 باكية تحتوي علي كافة أنواع السلع الغذائية واللحوم، بأسعار مخفضة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وأيمن موسي مدير صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونادر محي مدير الإدارة العامة للتنمية والإستثمار بالمحافظة وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة معارض "أهلا رمضان" علي مستوي المحافظات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.
فيما يأتي ذلك ضمن 19 معرضا سيتم افتتاحهم علي مستوي مراكز ومدن المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية.
الجدير بالذكر أن هذه المعارض قام بتنظيمها إدارة الأسواق والمعارض التابعة للإدارة العامة للتنمية والإستثمار بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.