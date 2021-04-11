عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تتألق بمكياج جذاب

زينة تنشر صورة.. وتعلق: لما ماكيير عالمي يكون أول واحد تشوفيه أما تصحي

زينة
زينة

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت زينة في الصورة بمكياج جذاب، ورفعت شعرها لأعلي مما جعل إطلالتها مميزة.

 

وعلقت زينة علي الصورة قائلة: "لما تبقي لسة صاحية من النوم بس الماكيير العالمي علاء التونسي يبقي اول حد تشوفيه".

 

وتشارك الفنانة زينة في مسلسل "كله بالحب" والذى تخوض به السباق الرمضانى 2021 الماخوذ من حكاية بعنوان "كله بالحب"، إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" للكاتب عمرو محمود ياسين.


يذكر أن مسلسل "كله بالحب" من بطولة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودى وسامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.

زينة انستجرام مكياج جذاب السباق الرمضانى علاء التونسي

موضوعات متعلقة

ماترجع بقا ... شاهد لقاء الخميسي توجة رسالة لزوجها عبد المنصف

بمكياج جذاب.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان جلد .. إيمي طلعت زكريا تخطف الأنظار في احدث ظهور لها

شاهد.. سارة الطباخ في إطلالة جديدة تبرز جمالها

ترشيحاتنا

قصة سيارة شاركت في بيع ميدان العتبة لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم | صور

جولات الرئيس قيس سعيد في شوارع مصر| خبير سياحة يعدد الفوائد والمكاسب

شاهد.. إعلان نيسان الجديد بطولة بري لارسون

التعليم : إعلان أسماء الفائزين بجوائز «توفير الأطفال والشباب»

مدبولي: نعمل على تحقيق خطوات مهمة في الري الحديث تتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"

الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

الثلاثاء غرة الشهر.. السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد