زينة تنشر صورة.. وتعلق: لما ماكيير عالمي يكون أول واحد تشوفيه أما تصحي

زينة تتألق بمكياج جذاب

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر خاصية الستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينة في الصورة بمكياج جذاب، ورفعت شعرها لأعلي مما جعل إطلالتها مميزة.

وعلقت زينة علي الصورة قائلة: "لما تبقي لسة صاحية من النوم بس الماكيير العالمي علاء التونسي يبقي اول حد تشوفيه".

وتشارك الفنانة زينة في مسلسل "كله بالحب" والذى تخوض به السباق الرمضانى 2021 الماخوذ من حكاية بعنوان "كله بالحب"، إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك" للكاتب عمرو محمود ياسين.



يذكر أن مسلسل "كله بالحب" من بطولة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودى وسامر المصرى، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد.