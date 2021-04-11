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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على طريقة لصوص لكن ظرفاء.. لص يفشل في الهرب بعد تعلقه بأعلى نافذة.. فيديو 

صدى البلد

على طريقة فيلم لصوص ولكن ظرفاء شهدت مدينة سوق أهراس الجزائرية حادث سرقة مضحك.

وحسب تقرير لفضائية "سكاى نيوز عربية"، فإن أحد المنازل بمدينة سوق أهراس، تعرض للسرقة من أحد اللصوص لكنه لم يتمكن من الهرب.

وأشار التقرير، إلى أن رواد التواصل الإجتماعى بالمدينة الجزائرية تداولوا فيديو وصور للص حاول سرقة أحد المنازل، لكن محاوله الهرب فشلت ووجد اللص نفسه معلقا فوق أحد نوافذ المنزل ولم يتمكن من النزول والهرب.

ونوه التقرير، إلى أن أهالى المنازل القريبة تجمعوا فى المنزل الذى تعرض للسرقة، وقاموا بتصوير اللص المعلق ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعى ومن ثم أبلغوا الشرطة التى قبضت على اللص.

 

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