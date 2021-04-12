فريدة الشوباشي : زيارة الرئيس التونسي لمصر تدعم الأمن العربي والقومي

قالت النائبة فريدة الشوباشي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن مصر وتونس تربطهما علاقات قوية علي مر التاريخ وذلك باعتبارهما عرب أشقاء، لافتة إلي أن زيارة الرئيس التونسي للقاهرة بمثابة إعلان رسالة تحالف مشترك بين الدولتين .

أضافت "الشوباشي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطوة إقامة تعاون ثقافي مشترك مع تونس من شأنها المساهمة في زيادة الثقافة العربية بشكل عام وذلك من خلال إجراء بروتوكولات ثقافية .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الزيارة تهدف إلي دعم الأمن العربي والقومي من خلال التشاور السياسي في القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق المصلحة العامة للدولتين.

وتابعت النائبة، وعن الأنشطة الثقافية الممكن تدشينها مع تونس هي الأفلام الوثائقية، فضلا عن المسلسلات الدرامية ، معقبة: "ممثلين كتير من تونس أثبتوا ابداعهم هنا في مصر".

جاء ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه تم الاتفاق على إعلان عام 2021 -2022 عاماً للثقافة المصرية التونسية، من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها ، فى كل من مصر وتونس بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما.

وأوضح "السيسى"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التونسى، أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مطالبًا المجتمع الدولى بتبنى مقاربة شاملة للتصدى لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والتنموية والفكرية ، والأيديولوجية