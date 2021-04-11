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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية..وزيرا التجارة والاتصالات يلتقيان بـ 260 من رواد ورائدات الأعمال

وزير التجارة الدكتور
وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي

عقد  وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -بمشاركة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم- اللقاء المفتوح بحضور أكثر من 260 من روّاد ورائدات الأعمال لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في المملكة.


وأكد الدكتور القصبي أن روّاد ورائدات الأعمال هم العصب الحقيقي للاقتصاد، والدولة حريصة على تذليل العقبات ومعالجة التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمركز الوطني للتنافسية "تيسير" ومركز الأعمال السعودي يعملون على توحيد الجهود لتمكين وتحفيز المنشآت.


من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن روّاد ورائدات الأعمال في التجارة الإلكترونية أثبتوا كفاءتهم وسطروا قصص نجاح حقيقية أثناء جائحة كورونا، وهم أبطال رحلة التعافي والازدهار، وأن وزارة الاتصالات تعمل على تذليل العقبات التي تواجههم بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية.


وناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في التجارة الإلكترونية المتمثلة في التراخيص والاستضافة والبنية التقنية ومعوقات قطاع النقل والخدمات اللوجستية والمعاملات التجارية وحقوق المستهلك والتاجر وغيرها.


يشار إلى أن منسوبي القطاع الخاص بإمكانهم رفع مرئياتهم وتحدياتهم المتعلقة بالأنظمة والتشريعات والإجراءات في كل القطاعات إلكترونيًا عبر منصة مرئيات القطاع الخاص لتتم معالجتها واتخاذ القرارات حيالها للإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

ماجد بن عبدالله القصبي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رائدات الأعمال مركز الأعمال السعودي اقتصاد السعودية

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