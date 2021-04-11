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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يطالب بسرعة الإنتهاء من تطوير منطقة فاطمة الزهراء

جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اجتماع اليوم مع عدد من الأجهزة المعنية بالمحافظة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء ، بحضور مسؤولى مؤسسة مشكاة نور

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ووجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى  بما يتواكب مع مختلف أعمال التطوير التى شهدتها مناطق السيدة خديجة و نفيسة واللبانة بالضواحى  من خلال التعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات المنفذة للمشروعات بالمحافظة

يذكر أن منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى شهدت أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وتغيير نوازل العمارات وطلاء واجهات العمارات وزيادة معدلات الإضاءة وأعمال التجميل بالمنطقة ، وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى والتى تساهم فى دعم خطط التنمية بالمحافظة والارتقاء بحياة المواطنين .

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فى سياق متصل وجه اللواء عادل الغضبان ، رئيس حى الضواحى بإزالة كافة العشوائيات والاشغالات بمحيط قناة الاتصال بالضواحى  ،وشدد المحافظ على منع كل أشكال للعشوائيات بالمنطقة التى شهدت كبرى المشروعات القومية وعلى رأسها الميناء البرى الجديد وأعمال تطوير الشوارع المحيطة بالميناء البرى ، مشيرا أن المنطقة ستمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها ولابد من تحقيق أفضل مستوى جمالى وحضارى بها وإزالة اى اشغالات لا تليق بمستوى المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة مؤخرا
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها محافظ بورسعيد لتفقد أعمال التطوير الجارية بشارع الشاحنات بالضواحى ومحيط قناة الاتصال ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والشركة المسؤولة عن أعمال التطوير .

استمرار أعمال التجميل 
وشدد محافظ بورسعيد على استمرار متابعة أعمال التجميل والارتقاء بمستوى النظافة للمنطقة بداية من منطقة الحرفيين وحتى قناة الاتصال ، لافتا إلى  الطفرة التى شهدها حى الضواحى مؤخرا والذى سيصبح واجهة لبورسعيد أمام زائريها .

وتابع الغضبان سير العمل في  تطوير شارع الشاحنات بحى الضواحى الذي يأتي  في اطار خطة المحافظة  لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية 
واكد محافظ بورسعيد أن شارع الشاحنات من أكثر المناطق الحيوية بحى الضواحى وكان يشهد التكدس والاذدحام ، وفى إطار ارتقاء المحافظة بحى الضواحى وتطوير العديد من المناطق ، ستقوم  المحافظة برفع كفاءة  شارع الشاحنات على اعلى مستوى  ، ويبدا مخطط تطوير شارع الشاحنات من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم وعرض ٤ حارات بكل اتجاه مؤكدا على مراعاة وجود شبكات صرف الأمطار ، لافتا  أن الشارع سيكون فى اتجاهين ، وكل اتجاه أربع طرق ويتم مراعاة زيادة معدلات إضاءة الشارع ومراعاة أحدث اساليب رصف الطرق .

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