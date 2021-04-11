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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات الوضع الصحي والوبائي بالمحافظة

اجتماع محافظ بورسعيد
اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، لقاء اليوم الأحد مع الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة ، والدكتور عادل تعيلب مدير هيئة الرعاية الصحية ، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا ، والاطمئنان على تقديم الرعاية الصحية والطبية الجيدة للمرضى.

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وأكد المحافظ  تقديم كافة الدعم للجانب الصحى بالمحافظة بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 وشدد محافظ بورسعيد  على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين.

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التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، عدد من مديرى الإدارات بالمحافظة وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل و مناقشة عدد من موضوعات إدارات الديوان العام ،

وشدد محافظ بورسعيد خلال اللقاء على سرعة إنجاز العمل و الحرص على تحقيق الكفاءة والدقة والشفافية ، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية و اتباع وسائل السلامة والأمان لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة ، لافتا أن المجال الإدراى شهد تطورا تكنولوجيا و رقميا كبيرا لتحقيق سرعة الأداء وإنجاز العمل وفق احدث الأساليب التكنولوجية المتبعة

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