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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخارجية: انعقاد اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية

جانب من انعقاد اللجنة
جانب من انعقاد اللجنة

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الأفريقية، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اجتماعاً صباح اليوم الأحد، وبحضور ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التحرك المصري تجاه القارة الأفريقية في ضوء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف، فضلاً عن متابعة مستجدات العلاقات مع كل من الكونغو الديمقراطية في ضوء زيارة الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي" للقاهرة في فبراير ٢٠٢١، وأيضاً مع دولة بوروندي في ضوء زيارة الرئيس البوروندي "إيفاريست ندايشيميي" للقاهرة في مارس ٢٠٢١.

وتتجه مصر لتنويع مجالات الاستثمار، وفتح آفاق وأبواب جديدة في كل بقعة من قارة أفريقيا، وهو ما يمثل، هدف استراتيجي بعيد الأمد، تنفذه الدولة بكل دقة وتفوق، خصوصاً أن مصر دولة حباها الله بإمكانات كثيرة، إضافة إلى موقعها المتميز جداً في وسط قارات العالم.

وأفريقيا إلى اليوم مازالت قارة بكراً، وتحمل فرصاً واعدة وغير محدودة، وهي مازالت رغم ذلك بعيدة عن تركيز واهتمام كثير من دول العالم، إلا أن مصر كان لها رأي مختلف، بل رأي ذكي وصائب، فقررت الدخول إلى هذه القارة منذ ثورة يوليو 1952، وفتح مجالات التعاون معها، والاستثمار فيها، وتحفيز وتشجيع التبادل التجاري مع مختلف دولها.

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