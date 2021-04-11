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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة القناة يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة يشهد حفل تنصيب إتحاد الطلاب

قال الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس إن انتخابات اتحاد الطلاب في الجامعات تعلم الطلاب كيفية المشاركة السياسية والتى يجب أن يتعلمها الجميع بشكل صحيح ويكون لنا هدف مشترك هو كيفية المحافظة على وطننا وبنائه مهما كانت المغريات والضغوط.

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جاء ذلك أثناء حفل تنصيب إتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمى ٢٠٢٠_٢٠٢١ بحضور الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة القناة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور عمداء الكليات وهدى فرج أمين عام الجامعة ووكلاء الكليات ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومديرى إدارات رعاية الشباب تحت إشراف  عبد الله عامر مدير عام الإدارة . 


وأشار رئيس الجامعه إلى أن الطالب يجب أن يتعلم قبول الآخر مهما كان الاختلاف لأن الهدف واحد فى النهاية وهو الحفاظ على جامعتنا.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الجامعة لم تتوقف عن خطة الأنشطة الطلابية، في فترة توقف الدراسة بل أعدت خطه موازيه  للأنشطه الطلابيه بلغت ٢٠٠ نشاط طلابى ، مشيداً بالكليات التي تفوقت فى الأنشطة هذا العام متمنياً للإتحاد أن يستمر بقوته فى ممارسة الأنشطة.

وقال الدكتور محمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية أن جامعة القناة أثبتت تميزها فى الأنشطة الطلابية وإستطاعت أن تحصل على المركز الثانى كأفضل جامعة فى الأنشطة الطلابية مشيراً إلى أن لجان الاتحاد تعمل بكفاءة عالية لعمل أنشطة طلابية متنوعة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 


هذا وتم عرض فيلم وثائقي لكافة الأنشطة الطلابية التى تمت خلال العام الجامعى. 


وأشار محمد إبراهيم رئيس اتحاد طلاب الجامعة أن شباب مصر هم  المحرك الذي يدفع الوطن إلي الرخاء والتقدم، مؤكداً أن اتحاد طلاب الجامعة نظم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، وأن هدف الاتحاد هو خدمة زملائهم الطلاب مؤكدا   أن الجامعة ليست للتعلم فقط إنما هي مكان لصناعة حضارة وطن.


وفي ختام الحفل قلد رئيس الجامعة أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة وشاح الاتحاد وتسليم رئيس الاتحاد علم الإتحاد .


شملت حفل التنصيب فقرات فنية لفريق الكورال والموسيقى بجامعة القناة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة بسمه محمود.

اخبار جامعة قناة السويس جامعة قناة السويس الانشطة الطلابية

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