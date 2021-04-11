مدبولي: نعمل على تحقيق خطوات مهمة في الري الحديث تتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث"، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث خطوات التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، ومتابعة الآلية التي سيتم من خلالها العمل في المساحات الجديدة التي سيتم ضمها لهذا المشروع المهم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "هدفنا أن نحرز خطوات مهمة في هذا الملف تتكامل مع ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل الريف المصري"، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري خطة تطوير وتحديث منظومة الري والتي تتمثل في تأهيل الترع والمساقي والتحول لأنظمة الري الحديث، موضحا أنه من المستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة "مشروع تبطين الترع" بإجمالي أطوال 20 ألف كم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 1480 كم، وجار تنفيذ 5200 كم، وجار السير في إجراءات البت والترسية لمسافة 2100 كم.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل المساقي، فمن المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي بأطوال تصل لـ 20 ألف كم، موضحا آليات التنفيذ لتأهيل المساقي. كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة الري الحديث.

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