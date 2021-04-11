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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود كهربا يساند تريزيجيه: "ترجع أفضل وأحسن من الأول"

تريزيجيه
تريزيجيه

حرص محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، علي مساندة زميله الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا الإنجليزي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

وكتب" كهربا" رسالة له على حسابه على موقع "انستجرام":" ألف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ترجع أفضل وأحسن من الأول"


وكان تريزيجيه تعرض لإصابة قوية خلال لقاء فريقه مع ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت،  وأثبتت الإشاعة التي خضع لها محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

 

وخسر أستون فيلا على يد مضيفه ليفربول (2-1)، في ملعب آنفيلد، لحساب الجولة الـ31 من البريميرليج.

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رباط صليبي محمود تريزيجيه أخبار الدوري الانجليزي محمود كهربا رسالة دعم

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