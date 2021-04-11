تموين الوادي الجديد: حملات موسعة على المحال والأسواق استعدادا لرمضان

شن فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملات موسعة على أسواق المحافظة مراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية.



أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأحد، إن الحملات تأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وأضاف الزملوط، أن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين شن اليوم حملات مرورية مكثفة للتأكد من انضباط الأسواق وتوافر السلع ومطابقتها للمواصفات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وجرى ضبط بعض المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين.

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من جانب آخر وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحصر جميع المباني الآيلة للسقوط التي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين، والتعديات على أملاك الدولة للحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين والتصالح.



جاء ذلك خلال إجتماع عقده محافظ الوادي الجديد، مع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة.



كما وجه الزملوط، بسرعة الأنتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتكثيف المرور على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها وتنشيط تجارة الجملة وفتح شوادر لبيع اللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة وطرحها للمواطنين للسيطرة على الأسعار ومحاربة الغلاء.



كما شدد المحافظ، على متابعة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالأسواق العامة والمقاهي والمواقف والمساجد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا.



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