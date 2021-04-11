لماذا اختلف زي الملك عبد الله وولي عهده في احتفالات مئوية الأردن؟

أكد مصدر، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده، الأمير حسين، لم يزرا الأضرحة الملكية بلباس الاحتفال الذي جرى في منطقة صرح الشهيد، في العاصمة عمان، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الأردن؛ وذلك بسبب ارتباط العرش بمناسبات محددة.

وذكر المصدر في تصريحات نقلتها قناة "الغد" الأردنية أن الوشاح الذي ارتداه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خلال الاحتفال بمئوية الدولة في صرح الشهيد، اليوم، مرتبط باستقلال الدولة وبعيد الجيش ولا يتم ارتداؤه خارج المناسبات.

وقالت قناة "رؤيا" الأردنية، عن اللواء المتقاعد عودة الشديفات، أن لباس الملك عبدالله الثاني وولي العهد خلال زيارتهما لصرح الشهيد، يرتبط بمراسم الزيارة.

وأوضح أن الملك ارتدى خلال زيارته لصرح الشهيد لباس العرش، وهو يرتديه عند إلقائه خطبة العرش في مجلس الأمة وفي المناسبات ذات الطابع الرسمي، مضيفا أن اللباس له دلالاته ومرتبط بتاريخ المملكة ومئوية تأسيسها، وحمل اليوم دلالة رمزية تتمثل في تحية العرش لشهداء الوطن.

وأكد الشديفات أن جلالته يغير اللباس عند زيارة الأضرحة الملكية عادة، وذلك لارتباطه برمزية المكان والمناسبة.

وبين أن ولي العهد قام بخلع الوشاح عند زيارة الأضرحة الملكية، موضحا أن الوشاح يتعلق باستقلال الدولة، ويُرتدى فوق الزي العسكري، ضمن وجوده في صرح الشهيد والاحتفال بعيد الجيش ومئوية الدولة الأردنية.

