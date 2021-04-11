تعرف على قنوات عرض مسلسلات رمضان .. كله بالحب والطاووس الأبرز

يشهد السباق الرمضاني 2021 تنافس عدد كبير من المسلسلات، ومن بينها مسلسل "كله بالحب" و"وكل ما نفترق" و"الطاووس"، ونستعرض لكم القنوات الناقلة لتلك المسلسلات من خلال التقرير التالي:

كله بالحب

يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu، والمسلسل من بطولة زينة، و أحمد السعدني، وصابرين، وريم البارودي، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

وكل ما نفترق

يعرض مسلسل "كل ما نفترق" على قنوات ”سي بي سي” مع بداية أول يوم في شهر رمضان، وهو من بطولة ريهام حجاج.

الطاووس

يعرض مسلسل "الطاووس" على قنوات: النهار - النهار دراما - صدى البلد - ten - القاهرة والناس - LBC - الشارقة - OSN Ya Hala - روتانا دراما - دريم - منصة فيو Viu.



الطاووس انتاج شركة ستارز ميديا للانتاج و التوزيع للمنتجة شيرين مجدي، ومن بطولة الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة ايوب، وعدد اخر من النجوم، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.