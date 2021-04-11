عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على قنوات عرض مسلسلات رمضان .. كله بالحب والطاووس الأبرز

صدى البلد

يشهد السباق الرمضاني 2021 تنافس عدد كبير من المسلسلات، ومن بينها  مسلسل "كله بالحب" و"وكل ما نفترق" و"الطاووس"، ونستعرض لكم القنوات الناقلة لتلك المسلسلات من خلال التقرير التالي:

 

كله بالحب

يعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu، والمسلسل من بطولة زينة، و أحمد السعدني، وصابرين، وريم البارودي، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

 

وكل ما نفترق

يعرض مسلسل "كل ما نفترق" على قنوات ”سي بي سي”  مع بداية أول يوم في شهر رمضان، وهو من بطولة ريهام حجاج.

 

الطاووس

يعرض مسلسل "الطاووس" على قنوات: النهار - النهار دراما - صدى البلد - ten - القاهرة والناس - LBC - الشارقة - OSN Ya Hala - روتانا دراما - دريم - منصة فيو Viu.


الطاووس انتاج شركة ستارز ميديا للانتاج و التوزيع للمنتجة شيرين مجدي، ومن بطولة الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة ايوب، وعدد اخر من النجوم، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان ٢٠٢١.. كل ما تريد معرفته عن «كله بالحب»

ترشيحاتنا

قصة سيارة شاركت في بيع ميدان العتبة لـ إسماعيل يس في هذا الفيلم | صور

جولات الرئيس قيس سعيد في شوارع مصر| خبير سياحة يعدد الفوائد والمكاسب

شاهد.. إعلان نيسان الجديد بطولة بري لارسون

التعليم : إعلان أسماء الفائزين بجوائز «توفير الأطفال والشباب»

مدبولي: نعمل على تحقيق خطوات مهمة في الري الحديث تتكامل مع مبادرة "حياة كريمة"

الإمام الأكبر يهدي الرئيس التونسي نسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

تفاصيل الحالة الصحية لـ مرتضى منصور بعد سقوطه مغشيا عليه

الثلاثاء غرة الشهر.. السعودية تعلن تعذر رؤية هلال رمضان

انتحل صفة ضابط لمدة ٣٠ عاما.. وفاة أخطر مزور في الجيزة داخل محبسه

حقه يغمس بالفلوس ملوخية.. ماذا قال الجمهور عن فيديو دولارات محمد رمضان بعد معرفة أجره في موسى

أول تعليق من خالد الغندور على مرض مرتضى منصور

أول دولة تعلن موعد بدء صوم شهر رمضان المبارك

وصفته بـ الذهب الصافي| نور خطاب يروي تفاصيل لقائه بـ شريهان.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد