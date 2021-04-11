كهربا يمدح والدته: "لا أمُنيه لدي سوى أن تبقي معي كل عام"

وجه محمود عبد المنعم كهربا رساله لوالدته عبر حسابه علي موقع التواصل لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر كهربا مع والدته وهو يرتدى ملابس الإحرام، وبجانبه تقف ست الحبايب، وعلق عليها بهذه الكلمات، ليعبر عن حبه وتقديره لوالدته ‏"لـ أمي🤍❤️🖇️كل رمضّان وأنتِ بجانبي فلا أمُنيه لدي سُوى أن تبقي معيِ كُل عّام"



وتابع "حمآكِ الله وجعلكِ نور دنيتي🧡🌙 اللهم احفظ اهالينا في كل مكان..كل عام و انتم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة🤲🤲"



قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، الأحد، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، في ظل ضغط المباريات.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته غدًا الاثنين؛ استعدادا لمواجهة نادي النصر المقبلة في بطولة كأس مصر.